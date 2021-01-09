شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الشراعي» يعلن عن بداية التسجيل لـ«مهرجان زايد التراثي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن بداية التسجيل لسباق مهرجان الشيخ زايد التراثي فئة 60 قدماً، الذي يقام يوم السبت «16 يناير الجاري»،

وأشار النادي إلى استمرار اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد انتشار فيروس كورونا، لاسيما من حيث طريقة التسجيل وكذلك الفحوص الطبية اللازمة لجميع المشاركين وأطقم العمل، إضافة إلى اتباع الإجراءات نفسها خلال السباق نفسه أهمها التباعد الاجتماعي وترك مسافات بين المحامل بحيث لا تقل عن 20 متراً بين كل محمل والآخر.

وتعد فئة 60 قدماً الفئة الأكبر بين سباقات الشراع التراثي، ويشارك فيها نخبة البحارين والنواخذة، ومن المتوقع أن يشهد سباق مهرجان الشيخ زايد التراثي مشاركة واسعة من مختلف أنحاء الدولة ولن تقل بأي حال من الأحوال عن 90 محملاً شراعياً بما يقترب من 1500 بحار.

وأكد ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على فخر واعتزاز النادي بالمشاركة في مهرجان الشيخ زايد التراثي، مشيراً إلى أنها وسام وفخر للجميع ولاسميا أنها عادة سنوية اعتاد عليها النادي.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في هذا المحفل التراثي، منوهاً بأن إدارة النادي تبذل قصارى جهدها لنجاح أي حدث يقام تحت مظلة أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.