شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يصيب هادي الجيار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”



يعيش الفنان المصري هادي الجيار ساعات عصيبة، في مواجهة تداعيات خطيرة إثر إصابته بفيروس «كورونا»، استلزمت نقله إلى غرفة الرعاية الفائقة، ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، بأحد المستشفيات بمنطقة الهرم.

وقالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن حالة الجيار غير مستقرة حتى الآن، وإنه يعاني مشاكل صعبة في التنفس، مشيرة إلى أنه أصيب بالفيروس بعد أسابيع قليلة من إجراء عملية قلب مفتوح.

وأعلن الجيار إصابته بالفيروس قبل أيام، داعياً متابعي صفحته على «فيس بوك» إلى الدعاء له بالشفاء.