شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية يدعو متضررى النوبة إلى تقديم رغباتهم بالمرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مؤتمر إعلامى عُقد اليوم السبت، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ـ ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة، واللواء أشرف عطية عبد البارى محافظ أسوان جرى استعرض تقرير بأعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة، والإعلان عن فتح باب المرحلة الثانية والأخيرة لتلقى طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض.

واستعرض المستشار علاء الدين فؤاد ـ وزير شئون المجالس النيابية، ما أسفر عنه عمل اللجنة خلال المرحلة الأولى؛ حيث تقدم عدد (6171) مستحقًا للتعويض بطلبات تحديد الرغبة من إجمالى عدد (11500) مستحقًا للتعويض، وقد قامت اللجنة بصرف التعويضات لمن استوفى مستنداته منهم، وتعليق صرفها لغيرهم لعدم استيفاء إعلامات الوراثة اللازمة أو التوكيلات عن غيرهم من ورثة المستحقين للتعويض، على أن يتم صرف التعويض لهم فور استيفاء مستنداتهم.

وقال فؤاد، حسب البيان الصحفى، إن عمل اللجنة يقوم على ثلاثة محاور؛ الأول: يشمل تسليم سندات التعويض العينى وصرف التعويض النقدى للمستحقين المستوفين لمستنداتهم، موضحًا أن المستحقين المستوفين لمستنداتهم، منهم من تسلموا عقود تملك الأراضى المقامة عليها مساكنهم، ومنهم من تسلم شهادات حق الانتفاع بأراضى طرح النهر المقامة عليها مساكنهم، مضيفًا أن عددًا من المستحقين تسلم عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى، فضلًا عن تسليم مبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار (225000) جنيه لكل مستحق، وتسليم عقود تملك أراض قابلة للزراعة بمنطقتى وادى الأمل وخور قندى، وتسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة (25000) عن كل فدان مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، فيما طلب عدد آخر الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية فى التنمية، وتمت مخاطبة هيئة تنمية الصعيد لتعويضهم فى أى من مشروعاتها.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني؛ أوضح وزير شئون المجالس النيابية أن عدد (3640) مستحقًا للتعويض تقدموا بطلبات تحديد رغبة وتم تعليق صرف التعويضات لهم لعدم استيفاء مستنداتهم، وتقوم اللجنة من خلال محافظة أسوان بتلقى المستندات تمهيدًا لتعويضهم، وقد بلغ إجمالى من استوفى مستنداته حتى الآن (705) مستحقًا للتعويض، وهذا العدد فى تزايد مستمر.

وحول المحور الثالث من محاور عمل اللجنة؛ أشار الوزير إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سبق وأعلن فى كلمته بتاريخ 20 يناير 2020 خلال احتفالية «الوفاء بالوعد» التى تمت بمدينة أسوان لتسليم التعويضات لأهالى النوبة استجابته للمطالبات التى تلقتها الحكومة من أهالى النوبة، ووجه بإعادة فتح باب تلقى طلبات تحديد الرغبة ممن لم يمكنهم التقدم بها فى المرحلة الأولى، لتكون أمام المواطنين فرصة أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، على أن تتولى اللجنة الوطنية تحديد موعد بدء إجراءات المرحلة الثانية.

وأضاف الوزير، أنه إنفاذًا لهذا التوجيه؛ فقد قررت اللجنة اتباع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات التى تمت صياغتها خلال المرحلة الأولى، وذلك تحقيقًا للمساواة بين من تقدم فى المرحلة الأولى ومن سيتقدم فى المرحلة الثانية، هذا إلى جانب قيام اللجنة باتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لبدء المرحلة الثانية، ووضع الجدول الزمنى لتلك الإجراءات.

واختم وزير شئون المجالس النيابية أن اللجنة قررت فتح باب المرحلة الثانية لتلقى طلبات تحديد الرغبة لمدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، وذلك بالتزامن مع العيد القومى لمحافظة أسوان، داعيًا المستحقين للتعويض الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى أن يبدوا رغباتهم حتى يتم تعويضهم وفقًا لها.

من جانبه استعرض اللواء أشرف عطية عبد البارى ـ محافظ أسوان ـ الخطوات الخاصة بالاستعدادات للمرحلة الثانية مقررًا أنها تضمنت العمل على إتاحة عدد (1185) وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقد تناول أوصافها مقررًا أنها مكونة من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ، وأن مساحة كل منها (90) مترًا مربعًا، كاملة التشطيب الداخلى والخارجى، وأن الوحدات المتاحة للتعويض كائنة بعدد (12) محافظة هى (القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان). فضلًا عن التحقق من توافر مساحات كافية من الأراضى القابلة للزراعة بمنطقتى وادى الأمل وخور قندى، فضلًا عن متابعة تنفيذ أعمال حفر الآبار بمنطقة وادى الأمل وتجهيز غرف تشغيلها، ورفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة خور قندي؛ مقررًا أن الأراضى سيتم تسليمها للمستحقين للتعويض بصورة جاهزة للزراعة فور استلامها؛ حيث جرى حفر آبار بها، وتوفير مضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية لها، وبناء غرف للتحكم فيها. هذا إلى جانب طباعة عدد (1550) نسخة من الدليل الإرشادى الخاص بالوحدات السكنية، وعدد (2000) نسخة من الدليل الإرشادى الخاص بالأراضى القابلة للزراعة، وكذا طباعة عدد كاف من المطويات ونماذج طلبات تملك الأراضى المقامة عليها مساكن وطلبات تقرير حق انتفاع بأراضى طرح النهر المقامة عليها مساكن.

وختم اللواء محافظ أسوان بأن المحافظة قامت بتوفير عدد (16) لجنة فرعية منتشرة بمدن ومراكز محافظة أسوان، وتم دعمها بالموظفين المدربين لتلقى طلبات تحديد الرغبة من المواطنين المستحقين للتعويض، مقررًا أن هذه اللجان ستعمل يومًا من الأحد حتى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال المدة المقررة لفتح باب تلقى طلبات تحديد الرغبة.