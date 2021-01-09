شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيرة الذاتية لأول سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 والتى ستعقد يوم الثلاثاء، بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد يوم 12 يناير الجارى الساعة 11 صباحا، وذلك برئاسة العضو فريدة الشوباسى، بوصفها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر عضوين، وهما النائبين فاطمة أحمد وأبانوب عزت، ويرصد الخليج 365 أبرز معلومات عن النائبة فريدة الشوباشى أول سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية بمجلس النواب

ولدت بمدينة حلوان عام 1938، التحقت بمدرسة العائلة المقدسة بنات بحلوان، والتحقت فريدة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعملت فريدة الشوباشى كاتبة صحفية وإعلامية وتولت رئيسة جمعية حقوق المواطن فى مصر، ولها العديد من الكتابات والمقالات فى عدد من الصحف وكان لها برنامج سياسى اجتماعى على قناة النيل للأخبار وهو "مطلوب للتعقيب"، كما أن لديها عدة مؤلفات منها " عبارة غزل " و"الخاتم دوالخاتم" هى مجموعة قصصية، وكما عملت بإذاعة «مونت كارلو» الفرنسية.

ومن المعروف أن فريدة الشوباشى هى أرملة على الشوباشى المثقف اليسارى وابن الأديب محمد مفيد الشوباشى، وقد حصلت الشوباشى على اسمها من عائلة زوجها وهو "الشوباشي"، والذى تعرفت عليه فى كلية الحقوق وكان هو أول من علمها السياسة.