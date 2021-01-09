تويتر يضع حداً لخامنئي

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 05:51 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - يناير - 2021 5:09 مساءً

شن “تويتر” حملة على تغريدات تتعارض مع سياساته وقواعده لا سيما تلك التي قد تؤدي إلى تأجيج المشاعر وتهدد أمن المجتمعات.

فبعد إيقاف حساب ترامب على تويتر بشكل نهائي، حجب موقع تويتر تغريدة نشرتها حسابات تابعة للموقع الإلكتروني الرسمي للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وبحسب “سكاي نيوز” تتعلق تغريدة خامنئي، التي حجبها موقع تويتر، باللقاحات الأميركية والبريطانية المضادة لكوفيد-19، وذلك غداة إعلانه منع استيرادها الى إيران.

فقد قال خامنئي، في كلمة متلفزة، الجمعة إن “اللقاحات الأميركية والبريطانية غير مسموح لها بدخول البلاد”، مضيفا “لا ثقة بهم ربما يريدون تجربة اللقاح على دول أخرى”، وفقا لفرانس برس.

ونشرت حسابات على تويتر تابعة للموقع الرسمي لخامنئي، مقتطفات من كلمته، إحداها عن اللقاحات المصنعة في الولايات المتحدة وبريطانيا، ويقصد لقاحات فايزر-بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا-أوكسفورد، التي حصلت على تراخيص للاستخدام في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وبحلول يوم السبت، كانت هذه التغريدة محجوبة من كل الحسابات ذات الصلة بخامنئي باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية، ووضعت مكانها عبارة “لم تعد هذه التغريدة متوافرة لأنها خالفت قواعد تويتر” دون أن يصدر موقع تويتر أي تفاصل إضافية، بحسب فرانس برس.