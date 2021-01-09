بايدن يواجه تحدياً لإصلاح سمعة الولايات المتحدة الأميركية عالمياً

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 05:51 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 9 - يناير - 2021 4:01 مساءً

يواجه الرئيس المنتخب جو بايدن تحديا صعبا لإصلاح سمعة أميركا على الساحة العالمية، لكن بعد اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل المسلحين، الأربعاء، بات التحدي أصعب بكثير، تقول ”فايننشال تايمز“

وجاء في مقال افتتاحي نشر بالصحيفة، أن ”رئاسة بايدن المقبلة هي الضحية المقصودة بمهاجمة الكابيتول، التي من شأنها أن تزيد من صعوبة وصول بايدن لأهدافه، حيث سخرت الحكومات المناهضة للديمقراطية في مختلف أنحاء العالم من أمريكا، ودعت جميع الأحزاب إلى التحلي بضبط النفس والاحترام المتبادل“.

ومن المتوقع أن تستمر وسائل الإعلام في تداول صور ولقطات مشهد تعرض مبنى الكابيتول من قِبل غوغاء محرضين من البيت الأبيض لسنوات قادمة، خلال مناقشات التشكيك في حكمة الديمقراطية الدستورية، وحتى بعد فترة طويلة من تركه منصبه، سوف يستمر دونالد ترامب في تعزيز حجج منتقدي الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة بحسب “إرم نيوز” إلى أن ”أهداف بايدن للسياسة الخارجية تتضمن إنشاء قمة للديمقراطيات، التي ستعقد في أقرب وقت في ربيع هذا العام، لكن ذلك يمكن أن يؤدي لنتائج عكسية الآن، لذلك من الأفضل تأجيل القمة إلى أن يحرز بايدن إصلاحا بالديمقراطية الأمريكية“.

وقالت الصحيفة، إن ”الجانب الإيجابي لمهزلة الأربعاء الخطيرة هي أن النظام قد صمد، واجتمع المشرعون من جديد بعد أن تم تنظيف مبنى الكابيتول هيل وصدقوا على فوز بايدن، في الساعات الأولى لصباح يوم الخميس“.

وفي ظل الإكراه الواضح، تلا ترامب بيانا تعهد فيه بالنقل السلمي للسلطة في 20 يناير، وتبخرت أصوات العديد من الجمهوريين الذين انضموا إلى الجهود المتهورة لتأجيل أو منع التصديق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بعد أن أظهرت المهزلة أن ثمن دعم ترامب قد ارتفع بشكل حاد، وهكذا تقدم أحداث 6 يناير فرصة لتجديد الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن هناك مشكلتين مباشرتين أخريين تستدعيان القلق، الأولى هي أن ترامب لا يزال لديه 12 يوما في منصبه، وعلى الرغم من تعهده بالمغادرة في الوقت المحدد، لا يزال ترامب متمسكا بمزاعم سرقة الانتخابات منه، وأعلن عن أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن، وهي خطوة من شأنها أن تكون الأولى في التاريخ الأمريكي، منذ القرن التاسع عشر، باستثناء ريتشارد نيكسون.

مهمة الجمهوريين

أما المشكلة الثانية، هي أن هناك الملايين من الأمريكيين الذين لا يزالون يؤمنون برواية ترامب، وتعرضه لخيانة عظمى، حيث حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي، منذ سنوات، من أن أكبر تهديد إرهابي في أمريكا يأتي من جماعات اليمين المتطرف المحلية، ومن المستبعد الآن أن يعودوا لضبط النفس.

وأفادت الصحيفة بأن صحة الديمقراطية في الولايات المتحدة تعتمد على المدى الطويل على تنصل الجمهوريين من ترامب وأساليبه، وهي مهمة لن تكون سهلة، وقدم ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، درس هذا الأسبوع، حول كيفية تصرف السياسي المحافظ الذي يحترم الدستور، وأظهر أنه ينبغي التعاون مع بايدن حيثما كان ذلك ممكنا.