كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 05:51 مساءً - منذ 3 ساعات

إن الخطوة التي يريد جو بايدن الإقدام عليها بالانضمام مرة أخرى إلى الاتفاق النووي الإيراني لا تحمل أي منطق على الإطلاق، حيث يبدو أن تصعيد التوترات من جانب طهران في الفترة السابقة بوصفه ”ابتزازا“، يستهدف إجبار بايدن على التخلي عن العقوبات، تقول مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها بحسب “إرم نيوز” أن: ”إيران قررت تصعيد التوترات مع الغرب من خلال التأكيد علانية على إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة نووية تحت الأرض، والاستيلاء على ناقلة النفط الكورية الجنوبية، التي كانت تعبر مضيق هرمز“.

وتابعت: ”يبدو أن الهدف من هذا التصعيد هو وضع إدارة الرئيس بايدن تحت ضغط إضافي للانضمام مرة أخرى إلى الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، وهي الخطوة التي ستمنح متنفسا اقتصاديا واسعا للنظام الإيراني الذي يعاني من ضغوط اقتصادية كبيرة، لكن إذا كان بايدن سيستسلم أمام الابتزاز النووي، فإنه بذلك سوف يتخلى عن أهم عناصر النفوذ ضد إيران، ولن يحقق أبدا ما يهدف إليه للوصول إلى اتفاق أفضل ومستمر لفترة طويلة“.

ورأت المجلة أن هناك مشكلة كبيرة تواجه بايدن في مساره التفاوضي المرتقب مع إيران، تتمثل في أنه فور انضمامه مرة أخرى إلى الاتفاق النووي، فإنه يتعين على واشنطن رفع معظم العقوبات المفروضة على طهران، وسوف يتبخر النفوذ الاقتصادي الذي ورثه بايدن عن ترامب في اللحظة التي سيتم فيها تخفيف العقوبات.

واختتمت المجلة تقريرها قائلة: ”تراجع بايدن عن العقوبات في مواجهة تهديدات إيران بتوسيع أنشطة التخصيب وطرد المفتشين الدوليين وبناء مفاعلات نووية إضافية، سوف يكون بمثابة رسالة واضحة إلى الملالي، بأن بايدن لن يستطيع فرض عقوبات مجددا خوفا من أن طهران ربما تقوم بتوسيع أنشطتها النووية“.