مجلس النواب الأميركي يخطط لبدء إجراءات الإطاحة بالرئيس ترامب

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 05:51 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون يخطط لبدء إجراءات الإطاحة بالرئيس ترامب من منصبه الاثنين، بعد تشجيعه للغوغاء من أنصاره على اقتحام مبنى ”الكابيتول“.

وأضافت الصحيفة بحسب “إرم نيوز” في تقرير نشرته السبت: ”أكثر من 150 نائبا ديمقراطيا، ما يقرب من نصف عدد أعضاء مجلس النواب، وقعوا على مادة المساءلة التي يمكن أن تؤدي إلى الإطاحة بترامب، والتي تركز على انتهاك مبنى الكونغرس، واتهام الرئيس بالتحريض على التمرد المسلح“.

وأضافت الصحيفة: ”نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قالت الجمعة إن المجلس سوف يمضي قدما في إجراءات المساءلة إذا لم يترك ترامب منصبه فورا.. يضغط نواب ديمقراطيون للتصويت على هذا الإجراء خلال الأسبوع الجاري، وإرسال المادة إلى مجلس الشيوخ، وذلك في خطوة غير مسبوقة خلال الأيام الأخيرة من ولاية ترامب، حيث لا يزال صدى الهجوم على الكابيتول يتردد في واشنطن“.

وأشارت الصحيفة إلى الصراع السياسي الداخلي الذي ستشهده الساحة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة، مع إصرار الديمقرطيين على إقالة ترامب، في الوقت الذي يعارض فيه البيت الأبيض تلك الخطوة، وفي ضوء عدم وضوح الرؤية بالنسبة للجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.

وقالت الصحيفة: ”تصدت إدارة ترامب لتلك المحاولات، حيث قال جود دير، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس أكد أن هذا وقت تضميد الجراح والوحدة. وأشار إلى أن هذه المحاولة لإقالة ترامب، الذي قدم عملا عظيما، والتي تحمل دوافع سياسية، وذلك قبل 12 يوما فقط على نهاية ولايته، ستؤدي إلى المزيد من الانقسام في دولتنا العظيمة“.

وأضافت: ”في الوقت الذي انتقد فيه العديد من الجمهوريين بشدة أفعال ترامب، فإنه من غير الواضح كيف سيكون دعم مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون لإقالته“.

ورأت الصحيفة أن الحملة التي يقودها مجلس النواب تبرز الموقف الخطير الذي يواجهه ترامب، مع استقالة مسؤولين في الإدارة الأمريكية، والانتقادات التي يواجهها من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، نتيجة دوره في تشجيع العنف خلال الأشهر التي تلت الانتخابات الرئاسية، بعد رفضه الاعتراف بالهزيمة أمام بايدن.