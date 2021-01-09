“الصحة العالمية” تطالب الدول الغنية والشركات بوقف الصفقات الثنائية لشراء لقاحات “كورونا”

جدة - عبدالحي حسين - طالبت منظمة الصحة العالمية، الدول الغنية بالتوقف عن إبرام اتفاقات ثنائية مع شركات الأدوية بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد، ودعت إلى مزيد من التضامن بشأن توزيعها.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم، إن هناك 42 دولة تطرح أول جرعاتها من اللقاح ومعظمها من الدول صاحبة الدخل المرتفع، مبيناً أن 6 دول فقط منها تعد ضمن فئة الدول متوسطة الدخل، فيما لم تبدأ أي دولة منخفضة الدخل إجراءات التطعيم.

وأبان أن هناك مشكلة واضحة في الوقت الحالي تتمثل في أن الدول متوسطة ومنخفضة الدخل لم تحصل على اللقاح حتى الآن، مشيراً وفقاً لشبكة “سي إن بي سي”، إلى أن النشر غير العادل للقاح يتزامن معه ذروة فتك الفيروس، إذ ترتفع الوفيات إلى مستويات قياسية مع انتهاك عدد من الدول نصائح الصحة العامة.

وناشد الدول والمصنعين بالتوقف عن إبرام الصفقات الثنائية بعيداً عن آلية الشراء المجمع للقاح المعروفة بـ”كوفاكس”، كما طلب من البلدان التي طلبت عددا أكثر من اللازم من اللقاحات تسليمها لإدارة “كوفاكس” على الفور والتي ستوزعها بشكل عادل.