في 24 ساعة.. سدود المملكة تستقبل أزيد من ربع مليار متر مكعب إضافية من المياه -تفاصيل

جدة - عبدالحي حسين - ارتفع منسوب المياه المتجمعة في مختلف سدود المملكة، إلى حدود صباح اليوم السبت، إلى 6328 مليون متر مكعب، أي بزيادة تتجاوز 271 مليون متر مكعب في ظرف 24 ساعة.

ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فقد ارتفعت نسبة الملء الإجمالية للسدود في المملكة خلال نفس الفترة لتبلغ حاليا 40.59 بالمائة.

وتتوزع هذه الحصيلة حسب الأحواض المائية، بين 3.2 مليار متر مكعب بالسدود التابعة للحوض المائي سبو بنسبة ملئ تتجاوز%، و و893 مليون متر مكعب بحوض اللوكوس، بنسبة ملئ تعادل 72 بالمائة، و790 مليون متر مكعب بالنسبة للسدود التابعة لحوض أم الربيع، و604 مليون متر مكعب بالحوض المائي لأبي رقرراق بنسبة ملئ تصل إلى 55%.

كما وصل منسوب المياه إلى مستويات متفرقة في باقي الأحواض المائية، وهي ملوية 248 ملون متر مكعب، وتانسيفت ب102 مليون متر مكعب، وحوض سوس ماسة ب204 مليون متر مكعب،و درعة واد نون ب230 مليون متر مكعب، وزيز كير غيريس ب53.7 مليون متر مكعب.

وكانت 5 من سدود المملكة قد بلغت، إلى حدود يوم أمس الجمعة مستوى قياسيا بمعدل ملئئ بلغ 100 بالمائة، ويتعلق الأمر على الخصوص بسد الشفشاون الذي انتقل من 97,1 في المائة في 8 يناير 2020 إلى 100 في المائة خلال التاريخ ذاته من السنة الجارية، وسد إيمي الخنك (من 61,8 في المائة إلى 100 في المائة) في حين حافظت ثلاثة سدود (سد النخلة وبوهودة وسيدي سعيد معاشو) على نسبة الملء ب100 في المائة التي كانت قد بلغتها خلال السنة الماضية.

وفيما يتعلق بالسدود الكبرى، انتقل سد الوحدة (إقليم تاونات) من 59,2 في المائة (ب 2085,4 مليون مكعب في 8 يناير 2020 إلى 54,2 في المائة ب 1909,9 مليون مكعب) خلال نفس اليوم من سنة 2021، وسد المسيرة (إقليم سطات) ب464,2 مقابل 317,4 مليون مكعب (انتقل من 17,5 إلى 11,9 في المائة).

كما سجل سد بين الويدان (إقليم أزيلال) 242,1 مقابل 507,0 مليون مكعب أي من 41,7 إلى 19,9 في المائة، وسد إدريس الأول (إقليم تاونات) ب665,5 مقابل 934,5 مليون مكعب (من 82,7 إلى 58,9 في المائة)، وسد وادي المخازن (إقليم القنيطرة) ب609,2 مقابل 648,7 مليون مكعب (من 96,4 إلى 90,5 في المائة).