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اصابة لاعب المنتخب ونجم الرجاء سابقا بفيروس “كورونا”

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محمد الشرع 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - تأكدت اصابة لاعب المنتخب الوطني والنجم السابق لفريق الرجاء الرياضي جواد الياميق بفيروس “” المستجد، وفق ما كشفته وكالة الأنباء الاسبانية، المعروفة اختصارا بـ “ايفي”.
وشدد المصدر ذاته علی كون اللاعب المغربي سيغيب عن مباراة فريقه ريال بلد الوليد يوم غد الأحد أمام فالنسيا لحساب منافسات الدوري الاسباني.
ودخل الياميق في فترة حجر صحي بمنزله تطبيقات للبروتوكول الصحي المعتمد ببطولة الجارة الشمالية للمغرب.
ولعب الياميق للرجاء قبل احترافه بجنوة لايطالي، ثم سرقسطة الاسباني علی سبيل الاعارة قبل التحاقه بفريق ريال بلد الوليد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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