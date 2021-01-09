إسبانيا تتعرض لعاصفة ثلجية هي الأسوء منذ نصف قرن.. حضر للطيران في مدريد ودرجات الحرارة تهوي إلى 35 تحت الصفر شمالا -صور

جدة - عبدالحي حسين - أغلق مطار العاصمة الإسبانية مدريد وعدة طرقات، منذ أمس الجمعة، بسبب الظروف الجوية السيئة وتساقط الثلوج بغزارة بسبب العاصفة فيلومينا، كما أعلنت حالة التأهب للثلوج في نصف الأراضي الإسبانية، حتى يوم غد الأحد.

وتعرضت العاصمة الإسبانية، أمس الجمعة، لتساقط ثلوج كثيفة تسببت في فوضى كبيرة على الطرق العامة وازدحام مروري، فيما تشير خدمات الطقس إلى أن هذا هو أكبر حدث من نوعه في الـ50 عاما الماضية وفقا لوكالة سبوتنيك. وقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية إنها سجلت درجة حرارة منخفضة قياسية بلغت 35,6 درجة مئوية تحت الصفر في شمال إسبانيا.

وأدى تساقط الثلوج بغزارة أثناء العاصفة فيلومينا إلى محاصرة آلاف السائقين الإسبان في سياراتهم الجمعة وسط إغلاق كثير من الطرق ومطار العاصمة الإسبانية مدريد.

وأفادت سلطات المرور أن الطريقين السريعين إم-30 وإم-40 قرب مدريد كانا ضمن ما يربو على 400 طريق عرقلت فيها الثلوج سير السيارات. ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري بسبب العاصفة الثلجية الاستثنائية للغاية.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يصل إجمالي تساقط الثلوج الجمعة إلى 20 سنتيمترا وأن تحوم درجات الحرارة حول درجة التجمد. وأخذ الصليب الأحمر الطعام لسائقي الشاحنات المحاصرين على أحد الطرق.

وأعلنت حالة التأهب للثلوج في نصف الأراضي الإسبانية حتى الأحد، وخصوصا في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية.

وقالت الشركة المشغلة لمطارات البلاد على تويتر “بسبب الظروف الجوية السيئة، يتم تحويل الرحلات الجوية من مطار مدريد باراخاس”. وواجهت مدريد وثمانية أقاليم أشد تحذير من الطقس للمرة الأولى منذ إنشاء نظام التحذير من الطقس في عام 2007.

وقالت السلطات إنها أغلقت المتنزهات الكبرى في مدريد، بما في ذلك حديقة ريتيرو الشهيرة الملاصقة لمتحف برادو كإجراء احترازي. كما جرى تعليق خدمات السكك الحديدية فائقة السرعة بين مدريد ومدينتي أليكانتي وبلنسية في جنوب شرق البلاد.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية إنها سجلت درجة حرارة منخفضة قياسية بلغت 35,6 درجة مئوية تحت الصفر في شمال إسبانيا. غطت الثلوج مدريد وجزءا من إسبانيا منذ الخميس فيما توقعت السلطات أن يشهد نصف الأراضي الإسبانية أحوالا جوية سيئة إلى الأحد على الأقل.

والتحفت مدريد الخميس برداء أبيض على غير عادة، ومثلها جزء من منطقة كاستيّا لا مانتشا الشاسعة في وسط إسبانيا.

وشوهدت حيوانات البط تمشي على المياه المتجمدة لبركة حديقة ريتيرو في مدريد، فيما انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في قسم كبير من المناطق.