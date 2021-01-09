نشرة إنذارية..استمرار تساقط الأمطار وموجة برد بدرجات حرارة قد تصل إلى 10 تحت الصفر في 29 إقليما وعمالة

جدة - عبدالحي حسين - نشرة خاصة، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة تحذيرية “من المستوى البرتقالي” إلى أن عددا من أقاليم المملكة ستشهد زخات مطرية رعدية قوية، مع توقع تساقطات ثلجية هامة في المرتفعات مع انخفاض حاد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، قد يصل إلى 10 درجات تحت الصفر ببعض الأقاليم.

التساقطات المطرية

وتوقعت المديرية حصول زخات مطرية رعدية قوية تتراوح بين 30 إلى 70 ملم، انطلاقا من عصر اليوم السبت إلى الحادية عشرة ليلا يوم غد الأحد، وذلك بأقاليم: أزيلال بني ملال، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، شفشاون، شتوكة أيت بها، الجديدة، الصويرة، القنيطرة، الخميسات، خنيفرة، خريبكة، العرائش، مديونة، المحمدية، النواصر، وزان، الرباط، آسفي، سلا، سيدي بنور، تمارة، الصخيرات، طنجة أصيلة، تاونات، وتزنيت.

ثلوج في المرتفعات

كما توقعت حدوث تساقطات ثلجية في المرتفعات فوق 1200 متر، بكميات تتراوح بين 20 إلى 50 سنتميتر، ابتداءا من اليوم الستب وإلى غاية يوم الإثنين، وذلك بأقاليم الحسيمة، وأزيلال، وبني ملال، وبولمان، وشفشاون، وشيشاوة، والحاجب، وإفران، وخنيفرة، وميدلت، وورزازات، صفرو، تراودانت، وتازة.

موجة برد قارس مطلع الأسبوع المقبل

كما يرتقب تسجيل موجة برد قارس بدرجات حرارة تصل في أقصاها إلى 6 تحت الصفر، في أقاليم الحوز وأزيلال وإفران وميدلت، وبدرجات حرارة تبلغ في أقصاها إلى 2 تحت الصفر بأقاليم الحسيمة وبني ملال وبولمان، وشيشاوة، والحاجب، والرشيدية، وفيكيك، وغرسيف، وجرادة، وخنيفرة، وورزازات، ووجدة، أنكاد، صفرو، تاوريرت، تارودانت، تازة وتنغير.

أما من الثلاثاء إلى الخميس المقبلين، فستسجل درجات حرارة قد تصل إلى 10 درجات تحت الصفر بأقاليم الحوز، وأزيلال، وبني ملال، وبولمان، وإفران، وخنيفرة، وميدلت. فيما ستصل خلال نفس الفترة إلى 5 تحت الصفر، بكل من الحسيمة وشيشاوة، والحاجب، وقلعة السراغنة، ولاشيدية، فاس، فيكيك، فقيه بنصالح، غرسيف، جرادة، الخميسات، خريبكة، مولاي يعقوب، ورزازات، وجدة أنكاد، صفرو، تاونات، تاوريرت، تارودانت، تازة وتنغير.