الجيش الملكي يعين البلحيكي سفين خلفا لطاليب ‎

جدة - عبدالحي حسين - عين المكتب المسير للجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية، اليوم السبت، البلجيكي “سفين فندربروك” للاشراف على تدريب الفريق الأول خلفا للمدرب عبد الرحيم طالب.

ووقع المدرب الجديد مع النادي عقدا يمتد لموسمين رياضيين، وفق ما كشفه الفريق العسكري في بلاغ له.

وانفصل “الزعيم” عن المدرب طاليب نتيجة سوء النتاٸج لقرابة موسم ونصف بالقلعة العسكرية، في وقت قاد فيه كل من محسن بوهلال وعادل السراج المجموعة في مباراة الكأس أمام اتحاد تواركة.