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الصين تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021

أعلنت الصين، اليوم السبت، عن تسجيل 33 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة 87364 حالة.

 

 

واوضحت اللجنة الصحية الوطنية في بيانها اليومي، أن الاصابات الجديدة منها 17 حالة محلية العدوى و16 وافدة من خارج من الخار..مشيرة الى ان من بين الحالات المحلية الجديدة تم تسجيل 14 حالة في مقاطعة خبي بشمالي الصين وثلاث حالات في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي البلاد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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