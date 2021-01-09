فقدان الاتصال بطائرة إندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

المناطق - وكالات

قالت وسائل إعلام محلية إن الاتصال انقطع بإحدى طائرات شركة «سريويغايا إير» بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم السبت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

وذكر تلفزيون «مترو تي.في» أن الطائرة تقل أكثر من 50 شخصا وأنها من طراز «بوينغ 737-500». وقالت الشركة في بيان أنها ما زالت تجمع معلومات أكثر تفصيلا عن الرحلة الجوية قبل أن يتسنى لها إصدار بيان.