شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الإندونيسية تعلن تحديد موقع الطائرة المفقودة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول بالبحرية الإندونيسية إنها حددت موقع طائرة شركة سريويجايا إير التي فُقدت بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا وإنه جرى نشر سفن في الموقع. وقال عبد الرشيد للصحفيين "تم تحديد إحداثيات (الموقع) وتسليمها لجميع سفن البحرية في المنطقة". كما تم إرسال سفينتين إلى الموقع المفترض لسقوط الطائرة.

وذكر جيفرسون إيروين جاوينا الرئيس التنفيذي لشركة سريويجايا للطيران في تصريح صحفي إن طائرة الشركة التي فقدت اليوم السبت بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا وعلى متنها 62 فردا كانت في حالة جيدة.

وقال أيضا إن الرحلة تأجلت 30 دقيقة قبل الإقلاع بسبب أمطار غزيرة.