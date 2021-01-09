شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 8.01 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 01ر8 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 بتوقيت ساو باولو اليوم السبت، وفقا لبيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 201 ألف و460 حالة وفاة. وأشارت البيانات إلى تعافى 14ر7 مليون شخص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وقد مر حتى الآن نحو 45 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.