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انت الان تتابع خبر إيران تشن هجوما عارم على شط العرب... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 2021-01-09 | 14:14
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1951 - الافتتاح الرسمي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
1963 - أول نقل تلفزيوني عبر الأقمار الصناعية من قبل الولايات المتحدة.
1968 - انشاء منظمة للدول العربية المصدرة للنفط.
1987 - إيران تشن هجوم عارم على شط العرب في إطار الحرب العراقية الإيرانية.
1990 - تدشين انبوب النفط العراقي الذي يصل إلى ينبع السعودية على البحر الأحمر.
2011 - بدأ عملية التصويت في استفتاء تقرير مصير جنوب السودان.
2015 - حنان الفتلاوي تقوم بتأسيس اول حركة سياسية تقودها امرأة في العراق و سميت بحركة ارادة