الصحة تصدر بيانا بشأن نقل جرحى التظاهرات لخارج العراق

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت وزارة الصحة، السبت، بيانا بشأن نقل جرحى التظاهرات لخارج العراق، فيما اشارت الى ان ذلك تم على نفقتها.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وباشراف وزير الصحة والبيئة حسن التميمي اعلنت وزارة الصحة والبيئة / قسم الاستقدام والاخلاء الطبي اليوم السبت، عن اخلاء مجموعة من جرحى التظاهرات من محافظة ذي قار مع مرافقيهم من الحالات المستعصية والمعقدة للعلاج في احدى المستشفيات الهندية".

واكد مدير قسم الاخلاء والاستقدام الطبي رياض الرديني، ان "هذه الوجبة تضم جرحى التظاهرات من الحالات المستعصية حيث تم اليوم اخلاءهم عبر طائرة خاصة من مطار بغداد الدولي وعلى نفقة وزارة الصحة".

يذكر ان قسم الاستقدام والاخلاء الطبي في وزارة الصحة يستقبل المرضى الذين يصعب علاجهم عن طريق مراجعة المريض لشعبة اللجان الطبية التابعة لقسم الاخلاء والاستقدام الطبي في الوزارة والتي تقوم بتزويدهم بقرار للسفر من خلال اجراء الفحوصات اللازمة لتقرير حالتهم الصحية وامكانية علاجهم داخل اوخارج العراق اذ تقوم الوزارة باستحصال الموافقات الاصولية الخاصة بسفر المريض ومرافقه بعد اكمالها اجراءاتها الرسمية ويتم الاتصال بالمريض عن طريق موظف مختص في الاخلاء الطبي لتحديد موعد السفر للعلاج وعلى نفقة الوزارة.

تجدر الاشارة الى ان الوزارة تقوم باستقدام الفرق الطبية الاجنبية وتوسعته وحالات الاخلاء هي للحالات المعقدة والتي يصعب علاجها داخل العراق .