سرقة مكتب نانسي بيلوسي «رئيسة مجلس النواب الأمريكي» خلال اقتحام الكونجرس

الشارقة - اميمة ياسر - قال درو هاميل مساعد رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن جهاز كومبيوتر محمول تم سرقته من داخل مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، لافتا إلى أن هذا الجهاز كان يستخدم في تقديم العروض التقديمية.

ولم يشر هاميل إلى المعلومات التي يحتوي عليها الكومبيوتر المسروق، وما إذا كان يحتوي على أي شيء سوى العروض التقديمية من الأساس.

بينما أعلن السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوريجون جيف ميركلي هو الآخر عن سرقة جهاز كومبيوتر محمول من داخل مكتبه في الكونجرس.

وكانت وزارة العدل الأمريكية حذرت من أن الأمن القومي الأمريكي أصبح مهددا بعد عملية اقتحام الكونجرس التي تمت الأربعاء 6 يناير.

وقالت الوزارة إن عملية الاقتحام التي نفذها عدد من مؤيدي الرئيس الأمريكي ترامب تسببت في سرقة العديد من المواد الهامة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، دون أن تكشف ما هي تلك المواد.