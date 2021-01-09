شكرا لقرائتكم خبر عن أمين البرلمان: 409 نواب يغادرون مع انتهاء الفصل التشريعى و177 مستمرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، أنه بانتهاء الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب يغادر البرلمان 409 نواب ويستمر 177 عضوا من مجلس نواب 2016، والذين تمكنوا من الفوز مجددا بانتخابات مجلس النواب الأخيرة، موضحا أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المرتقبة الثلاثاء المقبل، ستكون إجرائية ومهمة، خاصة وأن كافة أعمال المجلس تعتمد على سلامة الإجراءات الأولى، ومن ثم يجب الالتزام بجميع الإجراءات الدستورية واللائحية، وتأدية اليمين الدستورية بصيغته المنصوص عليها.

ولفت إلى أن الأمانة العامة للبرلمان انتهت من استخراج كارنيهات العضوية لكافة الأعضاء المنتخبين عدد عدا عدد قليل متبقى، وسيتم استقبال النواب المعينين لاستلام كارنيه العضوية، والحقيبة البرلمانية، غدا الأحد الموافق 10 يناير الجارى، من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الثالثة مساء بمقر مجلس النواب.

وكانت قد أعلنت الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزى، استقبال النواب المعينين لاستلام كارنيه العضوية، والحقيبة البرلمانية، فى بيان رسمى، وهنأ الأمين العام لمجلس النواب، النواب الجدد قائلا:" يسعدنى أن أهدى لسيادتكم أطيب التهانى لتعيينكم بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، وهى ثقة كبيرة وضعت فى أهلها، داعيا المولى عز وجل أن يكون التوفيق والسداد حليفكم دائما ".

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، أمس الجمعة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، الساعة 11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.

يذكر أن مجلس النواب، يتشكل من 568 عضو بواقع 284 مقعد بنظام القائمة ومثلهم للفردى، بالإضافة إلى تعيين 28 نائبا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك بواقع نسبة الـ 5% المقرر لرئيس الجمهورية لتعيينهم بالبرلمان من إجمالى عدد أعضاء المجلس.