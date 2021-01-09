شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: أتوقع اختيار على عبد العال رئيسا لمجلس النواب القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى والنائب البرلمانى، مصطفى بكرى، إنه يتوقع اختيار الدكتور على عبد العال، رئيسًا لمجلس النواب القادم 2021، وكتب بكرى، فى تدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، " أتوقع دكتور علي عبد العال رئيسا لمجلس النواب القادم، شخصية وطنية، رجل مواقف، دافع عن ثوابت الدولة، واجه التحديات، ونجح في العبور بمجلس النواب من كافة الأزمات على مدى السنوات الماضية".

وكان الإعلامى مصطفى بكرى، قد كشف عن الأسماء المرشحة لتولى رؤساء لجان البرلمان المقبل، وقال إن "هناك معلومات لديه غير مؤكدة بأن النائب علاء عابد سيكون زعيم الأغلبية فى الفصل التشريعى الأول، لافتاً إلى أن هيئة مكتب البرلمان لم تحسم حتى الآن"، وتابع: "ولكن يبدو أنها ستشهد مفاجآت".

وأضاف "بكرى"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن معلومات جمعها كصحفى ومن الممكن أن تصدق بنسبة 100%، و90% أو 50% أو لا تصدق مطلقاً.

وأكد "بكرى"، أن معلوماته غير مؤكدة ولكنها مرشحة بشكل كبير وتتضمن المستشار إبراهيم هنيدى مرشح لرئاسة اللجنة التشريعية، والمهندس أحمد السجينى لرئاسة لجنة الإدارة المحلية، والمهندس أشرف رشاد مرشح لرئاسة لجنة الشباب والرياضة، واللواء كمال عامر مرشح لجنة الدفاع والأمن القومى، والدكتورة درية شرف الدين مرشحة للجنة الثقافة والإعلام".

وتابع "بكرى": "الدكتور عبد الهادى القصبى مرشح للجنة التضامن، وكريم درويش مرشح للجنة العلاقات الخارجية، والدكتور أشرف حاتم مرشح للجنة الصحة، وأحمد سمير مرشح للجنة الاقتصادية، والشئون العربية مطروح منافسة بين الدكتور سعد الجمال وصفى الدين خربوش أمين عام الحزب الجمهورى، والسفيرة منى عمر مرشحة للجنة حقوق الإنسان، وكمال مرعى مرشح للجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور سامى هاشم مرشح للجنة التعليم، وهشام الحصرى مرشح للجنة الزراعة".

واستكمل "بكرى"، "وعاطف ناصر مرشح للجنة النقل والمواصلات، وطارق رضوان مرشح للجنة الشئون الإفريقية، والدكتور أسامة العبد مرشح للجنة الدينية، وسحر طلعت مصطفى مرشحة للجنة السياحة، ومتوقع أن يكون النائب علاء عابد زعيم الأغلبية فى الفصل التشريعى الأول".