شكرا لقرائتكم خبر عن فقيه دستورى يحذر "النواب" من أداء اليمين بطريقة غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، الثلاثاء القادم الموافق 12 يناير 2021، وذلك في ضوء دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، المجلس للانعقاد في الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني في تمام الساعة 11 ظهراً.

ومن المتوقع أن تقود الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أكبر الأعضاء سنا ، ويعاونها أصغر الأعضاء وهما : النائبة فاطمة سليم والنائب أبانوب عزت، أداء النواب لليمين الدستورية وانتخاب هيئة المكتب (الرئيس والوكيلين).

وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، علي نقطة مهمة إذا يجب تلاوة القسم حسب صيغته الدستورية دون زيادة أو نقصان في أي من كلماته، حتى يتمكن عضو مجلس النواب من ممارسة مهامه، موضحا فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن نص اليمين الدستورى " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ووفقا للنص الدستوري (104) يُشترط أن يؤدي العضو قبل أن يباشر مهام منصب، اليمين الآتية :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"

وحذر الفقية الدستورى، من أن أداء القسم بصيغة مغايرة فلن يكتسب حقه في ممارسة مهام العضوية، إذا يظل عضواً منتخباً، ولكن دون حق ممارسة مهام عضوية والتي شرطها أداء القسم الدستوري، إلا إذا أعاد تلاوة اليمين بصيغتها الصحيحة من جديد.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يشهد غداً حفل استقبال لأعضاء مجلس النواب المعينون والبالغ عددهم (28) نائبا، علي غرار حفلات الاستقبال التي تم تنظيمها للنواب المنتخبين بنظامي القائمة والفردي.