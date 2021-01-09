شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صناديق انتخابات رئيس مجلس النواب والوكيلين تنتظر الجلسة الافتتاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر القاعة الرئيسية لمجلس النواب، إنطلاق الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى الثانى، وذلك فى ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعوة المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021، فى تمام الساعة 11 صباحا، لتشهد فترة تشريعية ورقابية جديدة على أجندة النواب الجدد.

ومن داخل القاعة الرئيسية، رصدت عدسة ”الخليج 365”، الاستعداد الكامل لها، وذلك بوجود 3 مقاعد على المنصة المخصصة لرئيس السن والمعاونين، فضلا عن وضع الملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى والتى تحدد المسافات الآمنة لجلوس الأعضاء الجدد داخل القاعة أثناء عمليتى الإدلاء باليمين الدستورية والتى يشترط أن يؤديها العضو قبل مباشرة منصبه، فضلا عن انتخاب هيئة مكتب المجلس.

كما رصدت ”الخليج 365” فى جولتها، الصناديق المُخصصة لانتخاب هيئة مكتب المجلس (رئيس المجلس، الوكيل الأول، الوكيل الثاني).

كما راعت الأمانة العامة، ضبط كافة التجهيزات الخاصة بتيسير حركة الأعضاء من ذوى الإعاقة، سواء داخل القاعة الرئيسية فى أماكنهم المخصصة لهم أو دخول المجلس، فضلا عن كافة الأمور اللوجستية

ووفقا للنص الدستورى (104) يُشترط أن يؤدى العضو قبل أن يباشر مهام منصب، اليمين الآتية :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.

من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب ابانوب عزت، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، يعقبه أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلًا من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%َ.

واعتمد القانون، النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدًا لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.



صناديق الاقتراع داخل مجلس النواب (1)



صناديق الاقتراع داخل مجلس النواب (2)



صناديق الاقتراع داخل مجلس النواب (3)



صناديق الاقتراع داخل مجلس النواب (4)



صناديق الاقتراع داخل مجلس النواب (5)



صناديق الاقتراع داخل مجلس النواب (6)