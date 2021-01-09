شكرا لقرائتكم خبر عن نص اليمين الدستورية التى يؤديها النواب بعد دعوة الرئيس المجلس للانعقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المزمع عقدها ظهر الثلاثاء القادم، أداء أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين على حد السواء، اليمين الدستورية، والتي يشترط أن يؤديها العضو قبل مباشرة منصبه.

ووفقا للنص الدستوري (104) من الدستور والتي تنطبق علي مجلس الشيوخ، يُشترط أن يؤدي العضو قبل أن يباشر مهام منصب، اليمين الأتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلأً من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.

يٌشار إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مجلس النوال للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير، الساعة 11 صباحا.

وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.

من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب ابانوب عزت، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، يعقبة أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.