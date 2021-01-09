شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مدة الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب اليوم.. اعرف موعد بدء الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهي مساء اليوم السبت مدة الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب وعضوية نوابه، لتبدأ رحلة جديدة لثاني برلمان بعد ثورة 30 يونيو، والذى ينطلق وفق دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى الثلاثاء القادم. ويؤكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستوري، أن تاريخ بدء الفصل التشريعي الثاني ليس 10 يناير بل وفق الموعد الذى دعا له رئيس الجمهورية للبرلمان للانعقاد هو 12 يناير والتي ستكون أول جلسة للمجلس الجديد.

ولفت إلى أنه بانتهاء اليوم السبت تنتهي الحصانة البرلمانية لأعضاء نواب برلمان 2015 وتبدأ لنواب برلمان 2021؛ بينما لم يتمكن أعضاء المجلس الجديد من تأدية مهامهم الدستورية والرقابية إلا بعد حلف اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل .وشدد أن المجلس الجديد يبدأ فصله التشريعى ولا عليه أى التزامات بما سبق من خطط عمل، وخطة العمل الذى يضعها مكتب المجلس ولجانه فى بداية كل دور انعقاد والتوصيات التى تخرج عنها ليست إلزاما على البرلمان الجديد بل يمكن أن يستهدى بها إذا أراد .

يذكر أن المادة 276 من اللائحة الداخلية للبرلمان، تنظم إجراءات الجلسة الافتتاحية فالفصل التشريعى، تنص على أنه

يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية بصيغة عليه أن يلتزم بها حرفيا ولا يخطأ فيها وهى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، كما أنه لا يجوز إجراء أي مناقشة فى المجلس قبل انتخاب الرئيس".

