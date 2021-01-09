شكرا لقرائتكم خبر عن الحصانة تغيب عن 409 نواب بعد 12 ساعة.. أشهرهم مرتضى وعجينة وقرطام والحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى 12 ساعة على إسدال الستار وانتهاء مدة الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، وذلك ببداية يوم 10 يناير لتنطلق رحلة تشريعية جديدة لبرلمان 2021، وبهذا التاريخ ترفع الحصانة البرلمانية عن 409 أعضاء مجلس نواب لبرلمان 2016.

ويأتى من أبرز وأشهر الوجوه التى ستغيب عن مجلس النواب الجديد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الموقوف، والهامى عجينه والدكتور محمد فؤاد والنائب محمد أبو حامد وجون طلعت وأكمل قرطام والنائب أحمد الطنطاوى والدكتور صلاح حسب الله، هيثم الحريرى، اللواء حمدى بخيت، الدكتورة هبة هجرس وشيرين فراج، مارجريت عازر وفرج عامر.

بينما تتمثل أبرز الوجوه التى حالفها الحظ للتواجد فى البرلمان الجديد، الدكتور على عبد العال، النائب علاء عابد وأحمد السجينى والنائب عبد الهادى القصبى وعماد حمودة،إيهاب الطماوى، محمود بدر، طارق الخولى، ومصطفى بكرى، أيمن أبو العلا وهالة أبو السعد،اللواء كمال عامر، وغيرهم من الوجوه البارزة.

ويبدأ النواب الجدد مهامهم التشريعية والرقابية مع تأديتهم لليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل، وبدء أعمال انضمامهم للجان النوعية المختلفة.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، أمس الجمعة، قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، الساعة 11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.