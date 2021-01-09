شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لخيمة استقبال النواب استعدادا للجلسة الافتتاحية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على قدم وساق، تجرى التجديدات داخل مجلس النواب، استعداداً للجلسة الافتتاحية للمجلس والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح يوم الثلاثاء المقبل، وذلك للدور الأول من الفصل التشريعي الثاني في تمام الساعة 11 ظهراً، والمتوقع أن تشهد أداء النواب لليمين الدستورية وانتخاب هيئة المكتب (الرئيس والوكيلين).

وحرصاً من الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي، على الإجراءات الاحترازية والوقائية وضعت خطة محكمة بما يضمن سلامة الأعضاء ، حيث سيتم تقسيم النواب خلال أداء اليمين الدستورية، إذ من المقرر أن يحضر نواب الفردي الساعة 11 ونواب القائمة بحلول الثانية ظهراً.

وأقامت الأمانة العامة خيمة انتظار مجهزة بكافة الإمكانيات في ساحة المجلس وستكون متصلة بشاشات بالقاعة الرئيسية، ستكون مخصصة لانتظار الأعضاء فضلا عن القاعات الأخرى والبهو.

والأعضاء داخل القاعة يقسمون بترتيب أرقام عضويتهم، ثم القوائم ثم المعينين، ولا يلزم أن يتواجد كل الأعضاء في التوقيت نفسه داخل القاعة، لذلك سيجرى إدخال الأعضاء من النظام الفردى ويتم رفع الجلسة ويخرجوا ويدخل الأعضاء من القائمة والمعينين.

ومن المتوقع أن يشهد غداً حفل استقبال لأعضاء مجلس النواب المعينون والبالغ عددهم (28) نائبا، علي غرار حفلات الاستقبال التي تم تنظيمها للنواب المنتخبون بنظامي القائمة والفردي

وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.

من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب ابانوب عزت، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، يعقبة أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.