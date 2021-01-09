الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 9.5 مليارات جنيه خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 56 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و9.2 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي، وأموال عام خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملاتها نظمتها إدارات الأموال العامة، والتهرب الضريبي والكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وشملت القضايا: ضبط 74687 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 65,092,819 جنيه.

وضبط 1407 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها 164 قضية ضرائب عامة، وكشف 194 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و58 قضية في مجال الجمارك، و3 قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و368 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ 399 حكم قضائي، و205 قضية تحرى مدين ولجان فحص.

وكذا ضبط 9 قضايا في مجالات مكافحة جرائم إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي تشمل، "تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال، و7 قضايا في مجالات اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام - احتيال مصرفي – احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع".. بقيمة إجمالية بلغت 9260884008 جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .