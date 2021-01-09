صور.. وزير النقل ومحافظ أسيوط يتفقدان محور ديروط الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اليوم السبت، برفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية مليار و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى، ويربط بين الطرق "الصحراوي الشرقي، والصحراوي الغربي، والزراعي".

حضر الاستقبال المهندس حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى، والمهندس نصر طبيخ رئيس المنطقة السابعة للطرق والكبارى، والمهندس محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، ولفيف من المهندسين العاملين بالمشروع والشركات المنفذة وبعض أعضاء مجلس الشيوخ والنواب.

وقال محافظ أسيوط، إن زيارة المهندس كامل الوزير ستشمل تفقد أعمال المرحلة الأولى من محور ديروط الحر على النيل، وتفقد مواقع العمل المختلفة بالكبارى العلوية على الترعة الابراهيمية والسكة الحديد، ثم سيعقد اجتماعا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والمهندسين المشرفين على التنفيذ وممثلي الشركات المنفذة للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل العقبات امام التنفيذ واستعراض الخطة الحالية ومراحل التنفيذ بالمشروع .

وأضاف المحافظ، أن محور ديروط يجري تنفيذه بطول 15.6 كيلومتر وعرض 21 متر، وتتكون من 5 كباري و7 أنفاق، منها كوبري على النيل بطول 1000 متر، وكوبري على السكة الحديد بطول 630 مترًا، أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي، وسكة حديد "القاهرة- أسوان" وترعة الإبراهيمية.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أنه جرى تنفيذ خوازيق النيل بالمجرى الملاحي للمرحلة الأولى من المحور، فضلًا عن عمل المجسات لمسار المحور التنموي، مشيرًا إلى أهمية محور ديروط الذي يجري تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية، وخلق مناطق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، كما يساهم في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة.