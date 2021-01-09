رواد تويتر ما بين مؤيد ومعارض لحظر حسابات ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - قامت شركتا "تويتر" و"فيس بوك" بتعليق حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بعدما اتهم بتحريض انصاره على العنف، وجاء في ذلك بيان لتويتر كُشف فيه أسباب إغلاق حساب ترامب، أشار فيه إلى أن إحدى التغريدات التي أدت لهذه الخطوة قال فيها ترامب: "الـ75 مليون أمريكي وطني الذين صوتوا لي، أمريكا أولا لنجعل أمريكا عظيمة مجددا، سيكون صوتهم عظيما جدا في المستقبل، لن يتم التقليل من احترامهم أو معاملتهم بطريقة غير عادلة بأي شكل.

وقد تباينت ردود أفعال رواد تويتر ما بين مؤيد ومعارض لحظر عبر

شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قال مظهر أبو إسماعيل كتب "لم يتم حظر تويتر لحساب #ترامب عندما كان خطرا على العالم لمده 4 سنوات بل تم حظره فقط عندما اصبح خطرا على الأمن القومي الأمريكي!!! حريات مزيفة".

عبد الرحمن قال "في مصر والشرق الأوسط تعطى الجماعات الإرهابية المجال للحديث وفي أمريكا والغرب يحظر حساب ترامب.. أين هي الحريات؟".

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حاتم عطية كتب "شكرًا تويتر لأنه تم حظر حساب ترامب لأنه غير جدير بالثقة ومحرض".

فيفي قالت "فيس بوك وتويتر حظرا حسابي ترامب بعدما تعد له أي صفة وهذا الأمر يشبه أن ترتدي حزام الأمان بعدما تكون السيارة قد تحطمت بالفعل".

هانثل قالت "مو طبيعي إلي يحصل حاليًا.. ترامب توقفت حساباته في 4 شركات مختلفة بفترة واحدة (تويتر/فيس بوك/سناب شات/غوغل)".

مبارك الهاجري كتب "لقد رأينا تغريداته ونحن ندعم ترامب".

أحمد آل صايل كتب "حسنًا ، # ديمقراطية ترامب المزيفة اليوم تُظهر للعالم المعنى الحقيقي للنظام الديكتاتوري القذر باستخدام وسائل الترفيه وشبكات التواصل الاجتماعي أثناء القتال داخليًا! لنقم بإنشاء تطبيقات جديدة، لا مزيد من الهراء الأمريكي، لا ثقة بعد الآن".