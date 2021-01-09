إيران تُسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، عن تسجيل 5924 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"؛ ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و280 ألفًا و438 حالة.

وقالت لاري في تصريح صحفي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء

(فارس) الإيرانية، إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 82 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 56 ألفًا و100 شخص.

وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن مليونًا و67

ألفًا و466 شخصًا، مضيفة أنه تم حتى الآن إجراء 8 ملايين و99 ألفًا و191 اختبارًا للكشف عن فيروس "كورونا" في البلاد.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.