السعودية تُسجل 110 إصابات جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ما يعد تراجعًا مبشرًا في الإصابات، ليبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية 363,692 .

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل

4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات بكورونا في السعودية 6,286 .

وأكدت أنه تم تسجيل 174 حالة شفاء جديدة من كورونا في

المملكة، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في السعودية 355,382.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.