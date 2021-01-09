السنغال تُسجل 328 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم السبت، عن تسجيل 328 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 21 ألف حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته الإذاعة السنغالية- أنه تم إجراء

2555 فحصًا، حيث تم تسجيل 328 إصابة مؤكدة، مضيفة أنه تم شفاء 112 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 18128 شخصًا.

وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات جراء

الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 459 حالة، وذلك بعد تسجيل وفاة 13 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.