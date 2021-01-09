وزيرة العمل اللبنانية تُعلن إصابتها بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزيرة العمل اللبنانية، لميا يمين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وقالت الوزيرة لميا يمين- في تصريح اليوم السبت- إن نتيجة الفحص المخبري (بي سي آر) الذي أجرته جاءت إيجابية لتكشف عن إصابتها بالفيروس، داعية جميع اللبنانيين إلى أخذ

أقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وتعد وزيرة العمل خامس وزير في الحكومة اللبنانية ، يُصاب بفيروس "كورونا"، حيث سبق وأصيب بالفيروس وزير الأشغال والنقل ميشال

نجار، ووزير الخارجية شربل وهبة، ووزيرة الشباب والرياضة اللبنانية فارتينيه أوهانيان، ووزير الاتصالات طلال حواط.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.