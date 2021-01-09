هونج كونج تُسجل 59 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

سجلت هونج كونج 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 6 منها واردة، بحسب بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت البيانات أن 20 من الـ53 حالة، إصابات جديدة محلية بالفيروس غير معروفة المصدر.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المسبب لكوفيد19- في الإقليم 9212 والوفيات إلى 157، بحسب موقع "وورلد ميتر".

كانت هونج كونج قد أعلنت في الرابع من

الشهر الجاري تأجيل موعد إعادة فتح المدارس لأكثر من شهر، وذلك ضمن إجراءات الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير التعليم كيفن يونج القول الاثنين الماضي إن قرار إغلاق المدارس، الذي كان من المقرر أن ينتهى العمل به

في 10 يناير الجاري، سوف يتم تمديده إلى عطلة العام القمري الجديد، التي تبدأ في 12 فبراير المقبل.

وحظرت هونج كونج مؤخرا دخول المسافرين القادمين من المملكة المتحدة في أعقاب ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا هناك.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.