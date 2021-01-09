الإمارات تسجل 2998 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2998 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، تعود لأفراد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 227702 حالة.

كما تم تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع عدد الوفيات في الدولة 702 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن شفاء 2264 شخصا مصابا بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفيات، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 203660 حالة.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم

إلى 88 مليونًا و885 ألفًا و646 حالة، حتى الساعة السابعة و44 دقيقة، حسب التوقيت العالمي الموحد اليوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا مليون و913

ألفًا و747 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.