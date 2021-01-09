وزيرة الصحة الفلسطينية: لا يوجد موعد محدد لوصول لقاح كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مى الكيلة، اليوم السبت، إنه لا يوجد موعد محدد لوصول اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" إلى بلادها، ورجحت الكيلة - في تصريح أورته كالة الأنباء الفلسطينية - أن يصل اللقاح خلال الربع الأول

من العام الجارى، لافتة إلى أن الوزارة تعاقدت مع 4 شركات منتجة للقاح، حيث ستغطي هذه اللقاحات ما مجموعه 70% من أبناء الشعب الفلسطيني، وستزود منظمة الصحة العالمية الوزارة بـ20%.وأشارت إلى أن هناك انخفاضًا في معدل الإصابات بالفيروس، مشددة على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الوقائية حتى يتم تسطيح المنحى الوبائي.وأكدت الكيلة أنه سيتم رفع توصية إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة بشأن تمديد حالة الإغلاق من عدمها، وذلك اعتمادًا على الحالة الوبائية فى البلاد.