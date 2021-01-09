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2007 إصابات جديدة بكورونا بباكستان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021

أعلنت باكستان، اليوم السبت، تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بسبب خلال الساعات الـ24 الأخيرة ، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 10 آلاف و598.

 

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 2007 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 499 ألفاً و517 حالة إصابة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

 

ومازال إقليم السند الأكثر تضرراً من الجائحة.

 

وتعافى 455 ألفاً و445  شخصاً في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2266 مريضاً في حالة حرجة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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