بيلوسي: مجلس النوب لديه عدة خيارات أمام مساءلة ترامب المحتملة

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الجمعة إن النواب أمامهم "عدة خيارات" لمساءلة ثانية محتملة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وردا على سؤال عن الجدول الزمني للمضي قدما في مجلس النواب بشأن المساءلة، قالت بيلوسي وهي ديمقراطية للصحفيين "حديثنا مستمر. لدينا عدة خيارات حتى الآن".

كذلك طالبت السناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي اليوم الجمعة في مقابلة مع صحيفة أنكوراج ديلي نيوز إن على الرئيس دونالد ترامب الاستقالة بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس (الكابيتول) يوم الأربعاء.

وأضافت موركوفسكي وهي عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا "أريده أن يستقيل. أريده خارج المنصب. لقد تسبب فيما يكفي من الضرر".

من جهة ثانية قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري اليوم إن مساءلة الرئيس دونالد ترامب مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد.