"تويتر" ينتصر للإنسانية بحذف تغريدة لخامنئي ضد لقاحات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حجب موقع "تويتر" تغريدة نشرها المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن حظر استيراد لقاحات لفيروس كورونا مصنعة في أمريكا وبريطانيا.

والسبت، كانت هذه التغريدة محجوبة من الحسابات بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية، ووضعت مكانها عبارة "لم تعد هذه التغريدة متوافرة لأنها خالفت قواعد تويتر".



ولم تصدر عن تويتر تفاصيل إضافية.

وكان الموقع قد أعلن أنه سيبدأ اعتبارا من أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتماد سياسة جديدة بشأن التغريدات عن لقاحات كورونا.

وتقوم هذه السياسة، بحسب بيان نشره الموقع منتصف الشهر الماضي، على خطوات عدة أبرزها طلب إزالة تغريدات تتضمن "مزاعم خاطئة تلمّح الى أن اللقاحات تستخدم للإضرار عمدا بالشعوب أو السيطرة عليها".

كما يطال ذلك تغريدات تتضمن "مزاعم خاطئة تم نفيها على نطاق واسع تتعلق بآثار أو تبعات التطعيم".

وموقع تويتر محجوب رسميا في إيران، لكن العديد من المسؤولين، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، لديهم حسابات موثقة عليه.

وقال خامنئي، في تغريدة نشرت على حسابه الرسمي الناطق بالإنجليزية على "تويتر"، إن "اللقاحات الأمريكية والبريطانية غير مسموح لها بدخول البلاد، لأنه لا ثقة بها وربما يريدون تجربة اللقاح على دول أخرى، ولست متفائلاً بشأن فرنسا أيضا".

وفي كلمة متلفزة الجمعة، قال خامنئي: "لو كان الأمريكيون تمكنوا من إنتاج لقاح، فما كان للمأساة الناجمة من فيروس كورونا المستجد أن تقع".

ويعني التصريح عمليا حظر استيراد لقاحات "فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا/أكسفورد".

وتعدّ إيران أكثر دولة تضرراً من تفشي وباء كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط.