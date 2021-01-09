جاثيا على ركبتيه.. نائب أمريكي يجمع أشلاء الديمقراطية بالكابيتول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبطته مشاهد الدمار والفوضى التي خلفها مقتحمو مقر الكابيتول، فجثا على قدميه يجمع القمامة في كيس.

آندي كيم، النائب الأمريكي الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، استعاد تفاصيل أحداث اقتحام المبى من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال كيم، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" المحلية، إنه كان محبطا لرؤية الأثاث المدمر، والأعلام المكسورة، وأعقاب السجائر التي خلفها مثيرو الشغب بالكابيتول.

وأضاف أنه عثر على كيس، ثم جثا على ركبتيه وساعد في التنظيف، معتبرا أن ما قام به "كان نوعًا ما غريزيًا".

وتابع: "لا أحب حقًا التفكير في الأمر، لكني أردت حقًا فعل شيء. شعرت بأنني بحاجة لمحاولة لعب دور في إصلاح تلك الفوضى التي حدثت."







كيم قال أيضا إنه احتمى بأحد مكاتب المبنى خلال أحداث الشغب التي جرت الأربعاء، وذهب إلى قاعة مجلس النواب بمجرد أن أصبح الوضع آمنًا، لاستكمال عملية تأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وصباح الخميس، قرر النائب الديمقراطي التجول حول المبنى الذي كان لايزال مليئًا بالزجاج المكسور والحطام.

وقال: "شعرت بالإحباط جراء ما شاهدت، الحالة المروعة المطلقة التي كان المكان عليها، القمامة والحطام على التماثيل، الأرضية، وبعض المقاعد انحرفت عن موضعها، وكان هناك الكثير من الأثاث المكسور، والأعلام الأمريكية الممزقة".

وشاهد كيم ضابط شرطة وهو يلقي بصندوف بيتزا، فسأله عما إن كان هناك المزيد من أكياس القمامة، ثم بدأ بالتقاط القمامة.

والتقط أحد المصورين صورة لكيم، سرعان ما لاقت انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك حاكم نيوجيرسي فيل مورفي الصورة عبر "تويتر"، وقال إن كيم "يمثل أفضل ما في نيوجيرسي وأمتنا. موظف حكومي مخلص يجعلنا نشعر بالفخر كل يوم."