إصابة 6 جنود فرنسيين في هجوم مسلح بمالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية إصابة 6 من جنودها خلال هجوم مسلح في مالي غرب أفريقيا.

وقالت الوزارة، طبقا لتقارير إعلامية فرنسية، إن مسلحين شنوا هجوما في المنطقة الوسطى حول إقليم جورما، حيث قادوا سيارة على ما يبدو نحو قافلة عسكرية، قبل أن يفجروا عبوة ناسفة.



وأشارت إلى أنه تم نقل الجنود المصابين إلى مستشفى عسكري في مدينة جاو في مالي، وتم نقل ثلاثة منهم إلى فرنسا لإجراء المزيد من العلاج.

وأوضحت قناة "فرانس إنفو" أنه لم يتعرض أي منهم لإصابات تهدد حياتهم.

ويعد ذلك ثالث هجوم خطير على جنود فرنسيين منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما قتل خمسة جنود فرنسيين خلال أسبوع.