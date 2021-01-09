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مسؤولون صحيون أمريكيون ينفون رصد نوع جديد من فيروس كورونا أكثر خطورة

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نفى مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية، رصد نوع جديد من فيروس ، أكثر عدوى من السلالة السابقة.

وأصدر مركز السيطرة على الأمراض بيانا قال فيه إنه لم يشهد ظهور نوع جديد شديد العدوى من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مضيفا أنه لا يستبعد أن يكون فيروس كورونا قد تطور وتغير في جميع أنحاء العالم.

وفي قت سابق قالت اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض إنه قد يكون هناك نوع جديد من الفيروس تطور في الولايات المتحدة وبات أكثر عدوى وأسرع انتشار بنسبة 50%.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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