شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ما يعد تراجعا مبشرا في الإصابات، ليبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية 363,692 .



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات بكورونا في السعودية 6,286 .

وأكدت أنه تم تسجيل 174 حالة شفاء جديدة من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في السعودية 355,382.