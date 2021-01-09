اخبار العالم

تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة السعودية

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس في المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ما يعد تراجعا مبشرا في الإصابات، ليبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية 363,692 .

 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات بكورونا في السعودية 6,286 .

 

وأكدت أنه تم تسجيل 174 حالة شفاء جديدة من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في السعودية 355,382.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا