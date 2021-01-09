وزارة التجارة الصينية تنشر قواعد جديدة لمواجهة القوانين والقيود "غير المبررة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نشرت وزارة التجارة الصينية قواعد جديدة لمواجهة القوانين والقيود "غير المبررة" التي تفرضها دول أجنبية على الشركات الصينية والصينيين.



وتأتي القواعد الجديدة في وقت يشهد ردود فعل قوية من حكومات أجنبية ضد العديد من الشركات الصينية، خاصة الحكومة الأمريكية التى شهدت علاقاتها الاقتصادية تدهورا كبيرا مع الصين، ومن بينها القيود التى فرضتها واشنطن على تطبيق تيك توك التابع لشركة بايت دانس المحدودة الصينية.

ونُشرت القواعد المتعلقة "بالتطبيق غير المبرر للتشريعات الأجنبية في الخارج" على موقع الوزارة، اليوم السبت، ووضعت "آلية عمل" لتقييم الآثار القانونية المترتبة على أحداث كهذه.

وبحسب الإشعار، فإنه يمكن لأي صيني أو أي شركة صينية تمنعها التشريعات الأجنبية من "الانخراط في الأنشطة الاعتيادية الاقتصادية أو التجارية أو ما يتعلق بذلك مع دولة أخرى أو مواطنيها" أن تبلغ وزارة التجارة بذلك في غضون 30 يوما.

وستعمل الوزارة بعد ذلك على تقييم الوضع وما إذا كان يشكل انتهاكا محتملا للقانون الدولي، وتأثيره على سيادة الصين وأمنها القومي وتأثيره على المواطنين الصينيين. وقد تتخذ الحكومة الصينية أيضا "إجراءات مضادة ضرورية" للرد.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية فإن القواعد بشأن مواجهة التطبيق غير المبرر خارج الحدود الإقليمية للتشريعات الأجنبية والتدابير الأخرى، تصبح سارية المفعول على الفور وتسمح للسلطات بحظر فرض قوانين أخرى على الكيانات الصينية عندما يبدو ذلك غير مناسب.

وأضافت في البيان الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أن الإجراءات تهدف إلى حماية "التجارة العادية" وأنشطة أخرى.

وحظر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر المعاملات مع تطبيقات صينية مثل المحافظ الرقمية لشركتي "علي بابا" و"تنسينت هولدنجز"، مما أضاف إلى حملة سابقة لإرغام الصين على بيع التطبيق الشهير تيك توك .

ويمدد ترامب حملته ضد الشركات الصينية في أيامه الأخيرة في منصبه، مما يزيد من توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.