2007 إصابات جديدة بكورونا بباكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت باكستان، اليوم السبت، تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة ، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 10 آلاف و598.



وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 2007 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 499 ألفاً و517 حالة إصابة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضرراً من الجائحة.

وتعافى 455 ألفاً و445 شخصاً في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2266 مريضاً في حالة حرجة.