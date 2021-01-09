"8 كيلو بانجو".. ضبط مسجل خطر لاتهامه بحيازة مخدرات في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

ألقت قوات الشرطة بدمياط، القبض على "مسجل شقي"، اليوم السبت، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وذلك في حملة شنتها على عدد من البؤر في مركز كفر سعد

وتمكن ضباط مباحث المركز، من القبض على "أ.س"، له ملف جنائي، سائق، بعد أن كشفت التحريات عن تورطه في بيع المواد المخدرة للزبائن في نطاق مسكنه.

وجرى ضبط المتهم داخل سيارته وبحوزته كمية من نبات "البانجو"، وزنت 8 كيلو، ومبلغ مالي، بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.