إيران تهدد بإخراج المفتشين الدوليين في حال عدم رفع العقوبات عنها

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 02:04 مساءً - منذ 6 دقائق

هدد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد فراهاني، بإخراج ايران للمفتشين الدوليين وإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي، بحلول 21 من شباط، ما لم يتم رفع العقوبات عن إيران.

وأشار فراهاني إلى أن هذا القرار سينفذ في شباط المقبل، في حال “عدم رفع العقوبات المالية، والمصرفية، والنفطية عن إيران”، مؤكدا أن “هذا قانون من البرلمان، والحكومة ملزمة بتنفيذه”.

ولفت عضو هيئة رئاسة البرلمان إلى أنه “سيكون أمام المرشح الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، مدة شهر كامل للقيام بالإجراءات المطلوبة، وإلا فإن طهران سوف تدافع عن مصالحها الحيوية”.

وأوضح أن الاتفاق النووي “يطبق الآن من طرف واحد، هو إيران”، مشيرا إلى أن طهران “لن تسمح باستمرار ذلك”.

وشدد فراهاني على أن “الاتفاق النووي لم يحقق لإيران أي فوائد اقتصادية”، لافتا إلى أن “أوروبا لم تنفذ أي من تعهداتها، وأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مزق الاتفاق النووي”، وذلك بحسب RT